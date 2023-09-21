Новости экономики за 21.09.2023

Экономический форум в Гомеле собрал почти 400 участников из 13 стран. Представители бизнеса и госорганов, эксперты научного сообщества и дипломаты в течение двух дней будут обсуждать вопросы международного экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

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