Новости экономики за 21.09.2023
Экономический форум в Гомеле собрал почти 400 участников из 13 стран. Представители бизнеса и госорганов, эксперты научного сообщества и дипломаты в течение двух дней будут обсуждать вопросы международного экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.
ПЕРЕВАЛКА БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНСКИЕ ПОРТЫ ВЫРОСЛА ПОЧТИ В 12 РАЗ
Перевалка белорусских грузов через астраханские порты выросла почти в 12 раз. По коридору «Север-Юг» через Астраханскую область грузы из Беларуси в Иран, Ирак и ОАЭ по долгосрочным контрактам начали отправлять весной 2022 года. Всего за 2022 год через астраханские порты прошло около 100 тысяч тонн белорусских грузов. Для наращивания грузооборота порты модернизировали. Теперь там установлено все необходимое оборудование для обработки и хранения отдельных видов грузов. Астраханская область не единственный российский регион, через который возможен транзит грузов по коридору «Север-Юг». О желании сотрудничать в этом направлении заявила и Челябинская область. Южноуральский регион готов помочь и в транзите на китайском направлении.
Гомельский экономический форум собрал участников из 13 стран. Читайте здесь.
ТЫСЯЧНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД ОТПРАВИЛСЯ ИЗ БЕЛАРУСИ В КИТАЙ
Тысячный контейнерный поезд отправился из Беларуси в Китай. Юбилейный состав доставит в Китай белорусские калийные удобрения. Максимум за 10 дней состав преодолеет расстояние от станции отправления до границы с Китаем, что является неоспоримым преимуществом по сравнению с другими способами доставки. Тысяча контейнерных поездов – это более 60 тысяч контейнеров, в которых из Беларуси в КНР была отправлена продукция отечественных предприятий: удобрения, продукты питания и продукция деревообработки.