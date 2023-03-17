Головченко отметил хорошие темпы выполнения программы «Один район – один проект» в Беларуси

Новости Беларуси. «Один район – один проект». Как выполняется поручение Президента по инвестпрограмме, проверил сегодня, 17 марта, премьер-министр. С рабочей поездкой Роман Головченко посетил Щучинский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь реализуется сразу несколько инвестиционных проектов на базе предприятий частной формы собственности.

Один из заводов специализируется на производстве сывороточно-жировых концентратов – это заменители молока и сливок на растительной основе. Проект импортозамещающий. Белорусские предприятия пищевой промышленности закупают у завода эти компоненты для производства йогуртов, мороженого, творожков и других продуктов. К тому же, здесь открыли линию по выпуску мягких сыров для кондитерских изделий. Спрос высокий, потому в планах увеличить мощности вдвое.

Инвестпроект на фабрике грибов – это и вовсе хороший пример государственно-частного партнерства. Предприятие начнет производить субстрат для выращивания шампиньонов, который сейчас невозможно закупить у западных стран из-за санкций. Государство готово поддержать инициативу фабрики.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Финансирование здесь предусматривается, как мы и обещали, за счет средств Банка развития под комфортную ставку 8 %. Есть договоренность о том, что частично будут привлекаться средства инновационного фонда Гродненского облисполкома и собственные средства инвестора в определенном объеме. Поэтому вот такая смешанная система государственно-частного финансирования.