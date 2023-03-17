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Головченко отметил хорошие темпы выполнения программы «Один район – один проект» в Беларуси

17 марта 2023 13:34
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Новости Беларуси. «Один район – один проект». Как выполняется поручение Президента по инвестпрограмме, проверил сегодня, 17 марта, премьер-министр. С рабочей поездкой Роман Головченко посетил Щучинский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь реализуется сразу несколько инвестиционных проектов на базе предприятий частной формы собственности.

Головченко отметил хорошие темпы выполнения программы «Один район – один проект» в Беларуси-1

Один из заводов специализируется на производстве сывороточно-жировых концентратов – это заменители молока и сливок на растительной основе. Проект импортозамещающий. Белорусские предприятия пищевой промышленности закупают у завода эти компоненты для производства йогуртов, мороженого, творожков и других продуктов. К тому же, здесь открыли линию по выпуску мягких сыров для кондитерских изделий. Спрос высокий, потому в планах увеличить мощности вдвое.

Головченко отметил хорошие темпы выполнения программы «Один район – один проект» в Беларуси-4

Инвестпроект на фабрике грибов – это и вовсе хороший пример государственно-частного партнерства. Предприятие начнет производить субстрат для выращивания шампиньонов, который сейчас невозможно закупить у западных стран из-за санкций. Государство готово поддержать инициативу фабрики.

Головченко отметил хорошие темпы выполнения программы «Один район – один проект» в Беларуси-7

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Финансирование здесь предусматривается, как мы и обещали, за счет средств Банка развития под комфортную ставку 8 %. Есть договоренность о том, что частично будут привлекаться средства инновационного фонда Гродненского облисполкома и собственные средства инвестора в определенном объеме. Поэтому вот такая смешанная система государственно-частного финансирования.

Головченко отметил хорошие темпы выполнения программы «Один район – один проект» в Беларуси-10

Премьер-министр отметил хорошие темпы выполнения в стране поручения главы государства. В рамках программы «Один район – один проект» до 2025 года в Беларуси будет реализовано 129 проектов с общим объемом инвестиций около 5,5 миллиарда рублей.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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