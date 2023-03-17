Прямой эфир

Это шанс: Лукашенко требует от производителей микроэлектроники активнее осваивать российский рынок

17 марта 2023 09:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси есть возможности, чтобы удовлетворить потребность российского рынка после ухода из РФ предприятий стран западных компаний. Об этом сказал Александр Лукашенко во время совещания о перспективах развития микроэлектроники, пишет БЕЛТА. 

Это шанс: Лукашенко требует от производителей микроэлектроники активнее осваивать российский рынок-1

Фото: БЕЛТА

Глава государства отметил, что в стране создаются уникальные продукты: беспилотные летательные аппараты, роботы, новейшие виды вооружений и другая продукция. Возможности для работы и дальнейшего развития огромнейшие. По словам президента, это шанс и его необходимо использовать, объемы партнерских соглашений должны расти. 

Президент также отметил, что есть большой интерес к отечественной микроэлектронике у инвесторов. Александр Лукашенко привел в пример свой недавний визит в Зимбабве, ОАЭ, где с Беларусью готовы сотрудничать и вкладывать инвестиции в развитие белорусской промышленности. Хорошие финансовые вложения – это возможность модернизировать производственную базу, разрабатывать новейшие технологии и увеличивать экспорт. 

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские предприятия презентуют продукцию на сельхозвыставке в Катаре
16 марта 2023 20:12

Белорусские предприятия презентуют продукцию на сельхозвыставке в Катаре

В Беларуси ввели лицензирование экспорта льноволокна
16 марта 2023 20:10

В Беларуси ввели лицензирование экспорта льноволокна

Беларусь и Россия будут вместе развивать инновационные технологии в строительстве
16 марта 2023 20:09

Беларусь и Россия будут вместе развивать инновационные технологии в строительстве