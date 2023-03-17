Это шанс: Лукашенко требует от производителей микроэлектроники активнее осваивать российский рынок

В Беларуси есть возможности, чтобы удовлетворить потребность российского рынка после ухода из РФ предприятий стран западных компаний. Об этом сказал Александр Лукашенко во время совещания о перспективах развития микроэлектроники, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в стране создаются уникальные продукты: беспилотные летательные аппараты, роботы, новейшие виды вооружений и другая продукция. Возможности для работы и дальнейшего развития огромнейшие. По словам президента, это шанс и его необходимо использовать, объемы партнерских соглашений должны расти.

Президент также отметил, что есть большой интерес к отечественной микроэлектронике у инвесторов. Александр Лукашенко привел в пример свой недавний визит в Зимбабве, ОАЭ, где с Беларусью готовы сотрудничать и вкладывать инвестиции в развитие белорусской промышленности. Хорошие финансовые вложения – это возможность модернизировать производственную базу, разрабатывать новейшие технологии и увеличивать экспорт.