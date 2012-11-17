Енё Фаллер, инвестагент Беларуси, рассказал, сложно ли уговорить инвесторов из Западной Европы вложить деньги в Беларусь

В студию программы «Картина мира» на РТР-Беларусь с Юрием Козиятко пришел бывший госсекретарь Министерства иностранных дел Венгрии, который сегодня выступает в качестве инвестагента Республики Беларуси, господин Енё Фаллер.

Юрий Козиятко:

Господин Фаллер, добрый день!

Енё Фаллер:

Добрый день, Юрий!

Юрий Козиятко:

Какие впечатления у Вас от Беларуси, Вы ж не в первый раз приезжаете в Минск?

Енё Фаллер:

Нет, слава Богу, я имел честь побывать в вашей стране уже 5-6 раз.

Юрий Козиятко:

Что-то меняется? (улыбается)

Енё Фаллер:

Ну да, конечно! Много!

Юрий Козиятко:

Кроме погоды!? (усмехается)

Енё Фаллер:

Кроме погоды, да, сейчас немножко холодно.

Я первый раз 6 лет тому назад был здесь, в это время я еще служил в Министерстве иностранных дел, а сейчас в качестве инвестагента правительства Беларуси присутствовал на форуме.

Юрий Козиятко:

Ну форум – это главная причина, по которой Вы приехали! Вы еще раз хотите посмотреть, что предлагает Беларусь или Вы хотите предложить венгерскую салями? (улыбается) Я шучу, конечно!

Что, кроме салями Вы можете предложить Беларуси?

Енё Фаллер:

(улыбается) Венгерскую салями не очень предложишь, потому что это уже, слава Богу, популярно в Беларуси. Но я, с одной стороны, могу предлагать капитал, услуги и товары из стран ЕС, и с другой стороны, я ищу возможности для своих друзей, партнеров, тоже в странах ЕС - не обязательно говорить просто о Венгрии, это Австрия, Германия, Франция в том числе.

Юрий Козиятко:

Скажите, а очень трудно уговорить инвесторов из Западной Европы рискнуть и вложить деньги в Беларусь?

Енё Фаллер:

Все относительно. Немножко трудно! Картина про Беларусь двухсторонняя, с одной стороны – все признают экономические результаты, а с другой стороны – политическая критика.

Юрий Козиятко:

Политическая критика. Мы поговорим об этом еще!

А какие-то внутренние риски и внутренние опасения, которые связаны с ситуацией в Беларуси, с экономической ситуацией, есть у инвесторов?

Енё Фаллер:

Внутренних рисков, по-моему, нет. Все признают, что макроэкономические данные страны очень хорошие, многие страны Европейского союза были бы рады иметь такие данные. Потом – весь инвестиционный климат, который в Беларуси – это нравится всем, это я говорю о том, что стабильность, валюта стабильная. Потом - законодательство, все время лучше и лучше, я думаю, что в этом отношении рисков нет.

Юрий Козиятко:

Но валюта-то не очень стабильная! Была инфляция совершенно недавно, причем большая инфляция! Но сейчас Вы считаете, что Нацбанк ситуацию как-то контролирует?

Енё Фаллер:

Да-да-да! Потом, если возьмем курс валюты или если возьмем баланс бюджета, тут это все такие данные, которые очень нравятся инвесторам. Потом – порядок в стране. Если кто-то приземляется здесь в Минске, та чистота, которая вокруг аэропорта и до центра города, это очень наглядно показывает, что это нормально существующая страна и иногда эти первые впечатления очень важны.

Юрий Козиятко:

Вот мы в программе уже вели речь об инвестфоруме и говорили о том, что в основном азиатский и арабский капитал нацелен - много свободных денег! А европейцы не очень-то готовы. Или кризис европейский как-то влияет?

Енё Фаллер:

Прежде всего, если мы возьмем последние данные по непосредственно инвестициям (FDI) – это все-таки Европейский союз, все еще на первом месте. Если мы возьмем торговый оборот, это все-таки Европейский союз, все еще на первом месте. Естественно, азиатский капитал, особенно китайский, очень агрессивно хочет присутствовать во всех странах, и для них Беларусь интересна, по-моему, потому что Беларусь – не член Европейского союза, но все-таки находится в центральном месте в географическом смысле. Это – Центральная Европа: от границы Беларуси до Будапешта – это только 500 километров.

Юрий Козиятко:

Или от Нарочи до озера Балатон! (усмехается)

Ене Фаллер:

А там еще плюс 77 километров (усмехается)

В китайских масштабах – это вообще ничего!

Юрий Козиятко:

Китайцы передвигались мелкими группами по одному миллиону человек… (усмехается)

Енё Фаллер:

(смеется) Да-да!...

Юрий Козиятко:

Хорошо, а санкции Европейского союза и США, которые применяются в отношении Беларуси, мешают бизнесу? Мешают инвесторам?

Енё Фаллер:

Санкции сами по себе не мешают. То, что 243 человека и 32, не знаю там, компании в списке – это мешает белорусским компаниям. Но общее мнение, скажем, жителей Франции или Германии от того, что они в прессе видят, это может помешать.

Кстати, я лично все время предпочитаю экономическое сотрудничество, чем санкции. Я, по крайней мере, сторонник этого.

Юрий Козиятко:

А, кстати говоря, и Ваша страна, ваша родина, Венгрия, тоже подвергается, но не санкциям, но какому-то давлению со стороны Брюсселя! Не могу сказать, что со стороны Евросоюза, потому что Вы сами в Евросоюзе, а в чем причина основная?

Енё Фаллер:

Это абсолютно другой вопрос. Беларусь – это счастливая страна. Вы не так почувствовали кризис, как некоторые европейские страны, в том числе и моя родина, Венгрия. У нас значительная часть госбюджета – это торговля и если наши партнеры в кризисе, это на нас гораздо больше влияет. Мы не даем обыкновенные ответы на вопросы, которые возникают из-за кризиса, экономического, мирового и из-за кризиса Европейского союза.

Юрий Козиятко:

А вот правда ли, что Евросоюз ограничивал или даже запрещал Венгрии производить помидоры, выращивать перцы и виноград! В силу того, что распределение производства.

Енё Фаллер:

Нет-нет.

Юрий Козиятко:

Нет? Такого нет? Не было? Я думал, что мы уже без токайского вина скоро останемся! (улыбается)

Енё Фаллер:

Токайское вино все еще есть и я надеюсь, что наши торговцы его здесь продают.

Проблема в том, что у нас большой дефицит.

Юрий Козиятко:

Дефицит бюджета государственного…

Енё Фаллер:

Да, дефицит бюджета. И Европа стоит перед вопросом: двухскоростная Европа – у одних экономика сильнее, у других слабее; одни в зоне евро, другие вне этой зоны (наша страна, Венгрия, не в зоне евро); двойные требования - от больших, богатых стран меньше требуют, от нас – больше.

Юрий Козиятко:

То есть, может от более старых членов Евросоюза? Потому что Испания в кризисе, Португалия в кризисе. У них тоже дефицит бюджета большой! Но к ним более лояльно относятся.

Енё Фаллер:

Да-да, может быть, более лояльно, но дело в том, что здесь определенные правила этого клуба.

Юрий Козиятко:

Вступайте в Единое экономическое пространство Беларусь-Россия-Казахстан. Шутка, конечно! (улыбается)

Енё Фаллер:

(улыбается) Нас никто не приглашает.

Юрий Козиятко:

Хорошо, что касается неравного отношения к старым и новым членам, как раз на этой неделе из одной из прибалтийских стран на белорусском тракторе «Беларус» отправились фермеры Прибалтики в Брюссель, чтобы выразить свой протест. Вы в курсе? Может быть, знаете эту историю? Нет? Но мы сейчас расскажем!

Вам в любом случае спасибо за то, что приняли участие в нашей программе! Спасибо, что ответили на все вопросы! Причем на отличном русском языке! Где Вы учили, кстати, русский язык?

Енё Фаллер:

В Москве.

И спасибо за приглашение! Я всегда к Вашим услугам!

Юрий Козиятко:

Спасибо!