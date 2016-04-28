Дни белорусской столицы стартовали 28 апреля в Москве: о чем уже удалось договориться?

Новости Беларуси. Дни белорусской столицы стартовали 28 апреля в Москве. И это не только традиционная выставка-ярмарка отечественных товаров, но и с десяток презентаций, которые демонстрируют возможности для бизнеса и отдыха. Промышленный потенциал Минска представлен различными отраслями: от кондитерской до строительной. О чем уже удалось договориться?

Народные белорусские песни в Москву прилетели за 700 километров. Но музыка – это только фон для серьезных разговоров. Сегодня здесь, что называется, «сливки» белорусского бизнеса, производства и туризма.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

У нас очень много различных проектов. Например, развязка со всей инфраструктурой на главном проспекте Минска – проспекте Независимости. У вас здесь метростроевцы реализуют ряд совместных проектов.

Белорусские продукты здесь в особом представлении не нуждаются – в Москве их без преувеличения можно найти на прилавках любого магазина.

Татьяна Гвардиян, продавец:

С большим удовольствием выбирают белорусскую продукцию – колбасы, деликатесы. Белорусскую «молочку» просто обожают. Белорусский шоколад полюбили.

«Молочка», деликатесы из рыбы, кондитерские изделия – знакомые москвичам «бренды» и новые игроки на российском рынке. К дегустационным столикам предприятий выстроилась целая очередь. Пробу с белорусской рыбы с удовольствием «снимали» даже представители весьма отдаленных государств.

Филипп Гулый, представитель Российского союза туристической индустрии:

Люди хотят, верят в эту продукцию. Белорусы не подводят, сохраняют и улучшают качество.

От осмотра экспозиции и презентации – к предметному разговору. Минский технопарк представил почти три десятка инновационных технологий: от аэросистем и разработок для оборонных нужд до суперсовременного медицинского оборудования. С презентации минчане уехали не просто с приятными впечатлениями, но и с новыми партнерами. Белорусские внедорожники могут появится там, где еще не ступали колеса отечественных машин.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Это автомобиль, который может ездить, не классический вездеход на гусеницах, а как обычный джип, но он может плавать, не погружаясь в воду.

Не остались в стороне и экспортеры-тяжеловесы. Сегодня 30% мирового рынка тяжелой техники – за Беларусью. В Москве уже достаточно давно убирают улицы, вывозят мусор и чистят тротуары на белорусских машинах.

Александр Харинточик, директор представительства машиностроительного холдинга:

Мы продали когда-то в Москву очень большую партию – около 200 единиц. Маленькие машины, которые удобны для чистки тротуаров.

Контактов и контрактов с соседями становится все больше. Только 28 апреля было заключено несколько десятков соглашений.

Валерий Рудько, директор торгового дома (Россия):

Мы не считаем для себя Беларусь импортом, поэтому мы считаем, что этой продукции должно быть больше в Московской области.

Москвичи знают Минск как надежного партнера. На счету не один реализованный громкий проект. В планах на будущее – и сотрудничество пока в достаточно новых сферах. Например, иностранцам мы готовы предложить медицинский туризм.

Надир Юсиф Элтайеб Бабикер, посол Республики Судан в Российской Федерации:

Есть много больниц в Беларуси, будем работать с ними, чтобы принимать наших пациентов.

В инвестиционном пакете Минска проекты на 5 миллиардов долларов. Ждать их реализации, считают эксперты, долго не придется. Тем более совсем недавно Минск впервые вошел в топ-10 городов с лучшей стратегией привлечения прямых инвестиций.

Мы открыты и готовы к диалогу. Эти слова сегодня партнеры произносили не раз. А это значит, и белорусский, и российский бизнес готов к реализации новых совместных проектов.

Сегодня белорусы показали очень многое, но далеко не все. Ответный визит москвичей намечен на июнь. Планируется, что делегацию возглавит Сергей Собянин и привезет в Минск уже готовые решения многих проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова Максим Сацукевич