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Чешская компания активно претендует на заключение контракта по строительству метро в Минске

04 января 2017 17:21
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Новости Беларуси. Чешские строители серьезно претендуют на заключение контракта по строительству метро в Минске. Таким образом компания, которая занимается возведением подземки в Праге,

планирует минимизировать потери от замораживания строительства метро в чешской столице.

Зарубежные представители уверены, что важной вехой на пути получения контракта станет недавнее подписание меморандума о создании совместного предприятия с «Минскметростроем», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Экономика # Минское метро

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