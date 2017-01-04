Чешская компания активно претендует на заключение контракта по строительству метро в Минске

Новости Беларуси. Чешские строители серьезно претендуют на заключение контракта по строительству метро в Минске. Таким образом компания, которая занимается возведением подземки в Праге,

планирует минимизировать потери от замораживания строительства метро в чешской столице.

Зарубежные представители уверены, что важной вехой на пути получения контракта станет недавнее подписание меморандума о создании совместного предприятия с «Минскметростроем», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.