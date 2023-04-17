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Белорусы избавились от половины валютных вкладов

17 апреля 2023 16:38
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Новости Беларуси. Валютные вклады теряют популярность у белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусы избавились от половины валютных вкладов-1

По данным Нацбанка, максимальный объем средств физлиц в иностранной валюте на банковских счетах наблюдался осенью 2015 года – более 7 миллиардов долларов в эквиваленте. С тех пор отток ресурсов составил почти 4,5 миллиарда. Тенденция налицо: продолжают расти сбережения белорусов в национальной валюте. В годовом выражении прирост среднего объема срочных рублевых депозитов физических лиц в марте оказался 28 %, а валютных депозитов стал меньше на 7,7 %.

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# Ситуация на валютном рынке Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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