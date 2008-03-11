Беларусь - Венесуэла: границы без виз и торговля без ограничений

Белорусские парламентарии начали обсуждение соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве между Беларусью и Венесуэлой.

Вступление документа в полную силу позволит более активно продвигать белорусский экспорт на латиноамериканский рынок.

Стратегическое партнерство Беларуси и Венесуэлы вот-вот получит ратификацию парламентом. Рассмотрены некоторые из подписанных соглашений, - о торгово-экономическом сотрудничестве и безвизовом режиме. Страны на законодательном уровне создадут друг для друга самые оптимальные условия для торговли. Венесуэльская сторона уже ратифицировала некоторые документы. Теперь дело за белорусскими парламентариями.

Белорусское посольство в Каракасе открылось осенью. А перспективы сотрудничества уже считают на миллиарды. Создано несколько совместных предприятий - по добычи нефти и производству сельхозтехники. Есть соглашения по жилых кварталов и возведению агрогородков. Доход от продажи наших товаров в этом году может составить полтора млрд. долларов. Несомненно, экономическое сотрудничество выходит на качественно новый уровень и это новый уровень и в визовом регулировании.

Венесуэла становится ближе и для столичных предприятий. Заключен контракт на поставку первой партии кофе. Объемы пока небольшие - 20 тонн. Но для первого шага, более чем достаточно.

Масштабная ратификация венесуэльских соглашений начнется в апреле, когда стартует весенняя парламентская сессия. Тогда же туда направят документы о защите инвестиций, налогах и защите информации.

