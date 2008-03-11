Организации агропромышленного комплекса получат льготные кредиты

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. За счет льготных кредитов будут приобретены минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы, а также белковое сырье для промышленного животноводства. Перерабатывающие и заготовительные организации, используя кредиты, смогут закупить у сельхозорганизаций зерно, маслосемена рапса, льноволокно и ячмень. Кредиты предоставляются и организациям, обеспечивающим производство и заготовку семян трав и гибридных семян кукурузы. Указ будет способствовать своевременному проведению весенних полевых работ и выполнению основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития республики.