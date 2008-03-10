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860 миллионов долларов британцы инвестировали в экономику Беларуси

10 марта 2008 18:54
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Бизнесмены Великобритании на деле продемонстрировали, что быстро развивающаяся белорусская экономика все больше интересует партнеров в Европе.Британские инвесторы одними из первых в начале 90-х открыли Беларусь. Великобритания - важнейший источник иностранных финансовых вливаний. Внешнеторговый оборот с туманным Альбионом растет. По итогам прошлого года он превысил один миллиард 700 миллионов долларов.

Например, крупнейший в Беларуси логистический центр в Новинках построен на деньги британских инвесторов. 5 тысяч квадратных метров и самое современное оборудование. Услугами центра пользуются известные белорусские компании. Они уже оценили преимущества: 30-тонную фуру здесь могут разгрузить за 15-20 минут. В планах у зарубежного инвестора строительство под Минском еще одного подобного объекта, но он будет в шесть раз больше.

Белорусские предприятия постепенно осваивают британские острова. Но важно не замыкаться на 15-20 позициях, как сегодня.
# Экономика

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