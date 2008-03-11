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В Брестской области стартовала посевная кампания

11 марта 2008 18:33
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14 районов приступили к севу ранних яровых культур на две недели раньше обычного.

В этом году аграрии  Брестчины планируют посеять яровые на площади более 360 тысяч гектар. При благоприятных погодных условиях основная часть посевной кампании завершится  через 2 недели.

Малоснежная зима в этом году   на две недели раньше обычного позволила начать посевной сезон. Самые южные районы  Брестчины выборочно начали сеять уже в конце февраля. Сегодня  в  80%  сельхозпредприятий  области вовсю кипит весеннее-полевая работа. 

Посевная в СПК "Остромечево" вдвойне необычная. На 10 дней раньше вышли в поле. Да еще и на новой технике. 4 год подряд здесь доверяют
сеять Владимиру Резановичу.  Говорят, рука у механизатора легкая.

Чтобы ускорить процесс посевной механизаторы проявили смекалку. Переконструировали загрузчик семян. Соединили  трактор и бункер от старого комбайна.

Поля СПК  сегодня по темпу работ напоминают ралли.  Здесь сеют,  подготавливают  почву, подкармливают  озимые, сенокосы и пастбища. Там куда не смогла доехать наземная  техника. На помощь аграриям пришла малая авиация. Гродненский АН-2 задействован на подкормке тритекалле.

В 10-дневный срок аграрии намерены завершить сев ранних яровых культур. Правда, если погода не внесет в планы свои коррективы.

# Экономика

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