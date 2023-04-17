Беларусь увеличила поставки продукции АПК в Россию и Китай

За три месяца с начала года продали практически на 5 тысяч тонн больше мясопродуктов, на 10 тысяч тонн больше птицы, на 2 тысячи тонн больше колбасных изделий, то есть продукции с высокой добавленной стоимостью. Прирост валютной выручки только от мяса и мясопродуктов составил 20 миллионов долларов. За три месяца с начала года рост ВВП в аграрном секторе по всем категориям хозяйств составил 3 %. Доля поставок продукции АПК в общем экспорте страны уже более 20 %. Напомним, за 2022 год Беларусь на четверть нарастила поставки сельхозпродукции и продовольствия за рубеж до рекордных 8 миллиардов долларов.

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