Беларусь прошла более половины пути вступления в ВТО

Процесс переговоров с всемирной торговой организацией по четырем основным направлениям проходит динамично. Особенно в вопросах внешнеторговой деятельности и в области сельского хозяйства.

Пока трудно говорить о точных сроках вступления Беларуси в ВТО. Через две недели начнется очередной раунд переговоров. Из 20 стран, с которыми белорусская сторона сотрудничает, с пятью - уже договорились. С остальными планируется достичь согласия до конца этого года.

Торговые принципы ВТО унифицированы с законодательством 150 стран мира. Поэтому, по словам сотрудника МИДа, вступление во всемирную торговую организацию Беларуси и России помогло бы решить все проблемы во внешней торговле двух стран.