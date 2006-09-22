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Беларусь прошла более половины пути вступления в ВТО

22 сентября 2006 12:33
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Процесс переговоров с всемирной торговой организацией по четырем основным направлениям проходит динамично. Особенно в вопросах внешнеторговой деятельности и в области сельского хозяйства.

Пока трудно говорить о точных сроках вступления Беларуси в ВТО. Через две недели начнется очередной раунд переговоров.  Из 20 стран, с которыми белорусская сторона сотрудничает, с пятью - уже договорились. С остальными планируется достичь согласия до конца этого года.    

Торговые принципы ВТО унифицированы с законодательством 150 стран мира. Поэтому, по словам сотрудника МИДа, вступление во всемирную торговую организацию Беларуси и России помогло бы решить все проблемы во внешней торговле двух стран.   

# Экономика # Беларусь-ВТО

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