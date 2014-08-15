Михаил Мясникович: Бобруйской «Белшине» необходимо в 2015 году завершить комплексную модернизацию

Новости Беларуси. Бобруйской «Белшине» необходимо в 2015 году завершить комплексную модернизацию. Такую задачу поставил перед руководством предприятия премьер-министр Михаил Мясникович.

Пока экономическая ситуация на белорусском шинном гиганте оставляет желать лучшего. Падение объема производства, сокращение экспорта, большие складские запасы готовой продукции и огромная дебиторская задолженность.

Только безукоснительное выполнение планов модернизации предприятия поможет ему выйти из кризиса и начать стабильно работать, наращивая объем производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.