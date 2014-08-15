Новости Беларуси. Беларусь планирует увеличить поставки «молочки» в Российскую Федерацию до конца года в полтора раза. Это связано с запретом поставок в Россию некоторых видов продуктов из государств Евросоюза. Таким образом наша страна может заработать 200-300 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович во время посещения предприятия «Белшина» в Могилевской области.

При этом отечественный потребитель на себе дефицита продуктов не ощутит. Это будет сделано за счет увеличения объемов выпуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще один актуальный вопрос, который сейчас прорабатывается с россиянами, – это так называемый «налоговый маневр».

В результате увеличения Российской Федерацией налога на добычу полезных ископаемых вырастет и цена нефти. Для своих предприятий с целью урегулирования цены россияне снизят акцизы на переработку нефти.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы поэтапно решаем. Мы договорились, этот вопрос был предметом рассмотрения и на уровне президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и Дмитрия Анатольевича Медведева, чтобы не вводить пошлины на темные нефтепродукты на уровне пошлин на нефть сырую, иначе наши бы заводы имели бы очень большие убытки в связи с тем, что объем экспорта мазута у нас около пяти миллионов тонн по году. И высокие пошлины сразу ухудшают экономику предприятий. У нас нет маневра на уровне нефтекомпаний. Но я думаю, что мы эти вопросы постараемся решить в ближайшее время. Если будут какие-то проблемы, а, скорее всего, они будут, это будет предметом планируемой встречи трех председателей Правительств 8-9 сентября в Ереване.