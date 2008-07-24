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Беларусь и Венесуэла прорабатывают возможность осуществления новых поставок белорусской техники

24 июля 2008 07:42
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Экспорт продукции предприятий Министерства промышленности нашей страны в Боливарианскую республику в январе-мае текущего года составил 11 миллионов долларов. В первом квартале 2008-го МАЗ, Белаз и "Амкодор" полностью завершили поставки. В общей сложности в Венесуэлу отправлены 254 единицы автомобильной техники Минского автозавода, 30 карьерных самосвалов производства Белаз, 20 единиц дорожной техники "Амкодор".

В данный момент заключаются дополнительные контракты на поставку данной техники в Боливарианскую республику.
# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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