Объем финансовых инвестиций в лесную отрасль в этом году будет увеличен на 40%

Сейчас реализуется 20 крупных проектов по глубокой переработке древесины. Пока же только половина высококачественного сырья идет на производство дорогостоящей продукции, остальное на пиломатериалы.

В Мошканском лесничестве рубят лес по-новому. Точнее по скандинавской технологии. Современная техника также хорошее подспорье. План по заготовкам деловой древесины лесники перевыполняют. А продается она только через биржевые торги. Где ее стоимость возрастает в разы.



Лесной отрасли Беларуси пока не удается выйти на самоокупаемость - констатировали сегодня в Правительстве. Хотя доля бюджетных средств в расходах на ведение лесного хозяйства заметно сократилась. С 51 до 35 процентов. Специалисты отмечают, что площадь покрытых лесом земель увеличилась равно как и общий запас древесины. Но она используется нерационально. Только половина высококачественного сырья идет на производство дорогостоящей продукции, остальное на пиломатериалы.

К устаревшим агрегатам добавляется ещё и большая отходность производства. Потери древесины при некачественной переработке пожалуй самая острая проблема. Поэтому переоснащение в лесном хозяйстве необходимо вести более высокими темпами. В этом залог успеха.

Доля лесной отрасли в валовом внутреннем продукте – 4,5%. Крайне мало, если учесть, что лес для Беларуси – стратегический ресурс. Его ценность у нас ещё не все оценили. К примеру, в некоторых странах Евросоюза, также богатых на лес, вклад этого сектора в ВВП составляет более 25%.

