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Новый проект по энергоэффективности обсудят в Минске эксперты Всемирного банка

22 июля 2008 07:42
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На его финансирование предполагается выделить около 150-ти миллионов долларов. Средства пойдут на реконструкцию с переводом в ТЭЦ крупных котельных "Белэнерго" и модернизацию котельных в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В ходе визита эксперты Всемирного банка проведут встречи в Минэнерго, "Белэнерго", Министерствах экономики и финансов. Стороны обсудят подготовку соглашения по новому займу. Департамент по энергоэффективности Госстандарта уже подготовил обоснование реконструкции первых пяти объектов ЖКХ. Теперь слово за экспертами Всемирного банка.
# Экономика

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