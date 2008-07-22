Новый проект по энергоэффективности обсудят в Минске эксперты Всемирного банка

На его финансирование предполагается выделить около 150-ти миллионов долларов. Средства пойдут на реконструкцию с переводом в ТЭЦ крупных котельных "Белэнерго" и модернизацию котельных в жилищно-коммунальном хозяйстве.



В ходе визита эксперты Всемирного банка проведут встречи в Минэнерго, "Белэнерго", Министерствах экономики и финансов. Стороны обсудят подготовку соглашения по новому займу. Департамент по энергоэффективности Госстандарта уже подготовил обоснование реконструкции первых пяти объектов ЖКХ. Теперь слово за экспертами Всемирного банка.