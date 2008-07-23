Прямой эфир

Беларусь представила Всемирному банку предложения по проекту в сфере энергоэффективности

23 июля 2008 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Речь идет о реконструкции крупных котельных сразу в нескольких регионах страны.

Их планируется перевести в мини-ТЭЦ. На финансирование этого проекта Всемирный банк предполагает выделить Беларуси заём в размере до 150 миллионов долларов.

"В 2009 году правительство РБ совместно со всемирным банком планирует подписать соглашение о выделении финансовых средств на компонент повышения энергоэффективности в РБ, - отметил Николай Ахраменка, директор РУП "Белинвестэнергосбережение". - К этому моменту подписания соглашения, департамент по энергоэффективности, Белинвестэнергосбережение хотят быть готовы к проведению уже тендеров, не затягивая это время".

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
22 июля 2008 10:10

Объем финансовых инвестиций в лесную отрасль в этом году будет увеличен на 40%

22 июля 2008 07:42

Новый проект по энергоэффективности обсудят в Минске эксперты Всемирного банка

21 июля 2008 16:55

Контрольные пакеты акций "Беларусбанка" и "Агропромбанка" останутся у государства