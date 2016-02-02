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Беларусь будет определять объем добычи нефти с учетом мировых цен

02 февраля 2016 07:40
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Новости Беларуси. Беларусь будет определять объем добычи нефти с учетом мировых цен. Во главе угла будет стоять экономическая целесообразность, — отмечают в природоохранном ведомстве страны. Продолжится добыча традиционных полезных ископаемых на ранее обнаруженных месторождениях. Вместе с тем будут выявляться и новые.

Сейчас цены на нефть падают, поэтому применяется режим рационального использования ископаемых. В планах — добыча стекольных песков, строительного камня и базальта. Кроме того, ведется поиск новых видов минеральных вод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Нефть в Беларуси

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