Александр Лукашенко поручил руководству ПВТ внести предложения по развитию венчурного финансирования

Валерий Цепкало, директор Парка высоких технологий:

Сегодня существуют ограничения в законодательстве в отношении привлечения возможностей традиционных институтов — банков и предприятий — для того, чтобы вкладывать деньги в рисковые разработки без гарантий обеспечения возврата финансовых средств. Потому, естественно, все это требует совершенствования белорусского законодательства. Мы к сентябрю должны предложить изменения в существующем законодательстве, которые препятствуют развитию венчурного финансирования.