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Александр Лукашенко поручил руководству ПВТ внести предложения по развитию венчурного финансирования

19 июня 2012 13:55
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Валерий Цепкало, директор Парка высоких технологий:
Сегодня существуют ограничения в законодательстве в отношении привлечения возможностей традиционных институтов — банков и предприятий — для того, чтобы вкладывать деньги в рисковые разработки без гарантий обеспечения возврата финансовых средств. Потому, естественно, все это требует совершенствования белорусского законодательства. Мы к сентябрю должны предложить изменения в существующем законодательстве, которые препятствуют развитию венчурного финансирования.

# Экономика # It-технологии # Александр Лукашенко # Валерий Цепкало

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