5 килограммов фруктов и овощей и 3 букета цветов: в ЕАЭС вступили в силу единые карантинные фитосанитарные требования

Новости Беларуси. Не больше 5 килограммов фруктов и овощей и максимум три букета живых цветов могут ввозить белорусы с этого дня из-за границы. В ЕАЭС вступили в силу единые карантинные фитосанитарные требования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем белорусские таможенники готовят другие изменения в национальное законодательство.

Они связаны с принятием нового Таможенного кодекса ЕАЭС,

который диктует государствам объединения общие правила.