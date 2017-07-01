5 килограммов фруктов и овощей и 3 букета цветов: в ЕАЭС вступили в силу единые карантинные фитосанитарные требования

Новости Беларуси. Не больше 5 килограммов фруктов и овощей и максимум три букета живых цветов могут ввозить белорусы с этого дня из-за границы. В ЕАЭС вступили в силу единые карантинные фитосанитарные требования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем белорусские таможенники готовят другие изменения в национальное законодательство.
Они связаны с принятием нового Таможенного кодекса ЕАЭС,
который диктует государствам объединения общие правила.
Поскольку документ затронет многих участников рынка – это и бизнес-круги и крупные госструктуры,
накануне в Минске прошел общественно-консультативный совет, который собрал всех заинтересованных лиц.
Владимир Орловский, первый заместитель председателя Т Таможенного комитета Республики Беларусь:
Те отсылочные нормы кодекса, которые будут реализовываться в проекте указа главы государства, и которые сегодня будут обсуждаться,
касаются перемещения по таможенным транзитам по территории союза,
они относятся к процедуре свободной таможенной зоны, непосредственно к исполнению норм кодекса, связанными со свободными экономическими зонами.
Необходимость принятия нового Таможенного кодекса связана с самим созданием ЕАЭС.
Документ предполагает существенное упрощение таможенных процедур.
Кодекс должен вступить в силу уже 1 января.