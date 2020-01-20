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Как правильно обрезать яблоню для хорошего урожая

20 января 2020 09:06
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Сергей Халимоненко, младший научный сотрудник отдела технологии и плодоводства РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:
Сегодня мы поговорим о самой распространенной плодовой культуре нашей страны яблоне. Чтобы получать хорошие и стабильные урожаи ежегодно, следует производить обрезку плодоносивших ветвей.

Как правильно обрезать яблоню для хорошего урожая-1

Допустим, вот эта вот ветвь дала нам несколько хороших и стабильных урожаев и чтобы не вырезать эту ветвь полностью, мы срезаем ее на перевод. Что значит на перевод? Это когда срезается большая часть ветви и остается один боковой однолетний побег. Каждый срез следует обработать садовым варом либо садовой краской. Это будет препятствовать развитию болезней. Как и на других плодовых культурах, следует удалять однолетний прирост, который расположен вертикально или направлен во внутрь кроны.

Как правильно обрезать яблоню для хорошего урожая-4

Длинные боковые ветви следует приподнять, чтобы при урожае будущего года ветвь не нагнулась вниз.

Как правильно обрезать яблоню для хорошего урожая-7

Также для того, чтобы дерево росло правильно вверх, следует оставлять один лидирующий побег.

Как правильно обрезать яблоню для хорошего урожая-10

Для получения более крупных урожаев и плодов, обрезку следует производить ежегодно.

Как правильно обрезать яблоню для хорошего урожая-13

# Растения и цветы # Сергей Халимоненко # Фотофакт # Полезные советы

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