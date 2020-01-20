Как правильно обрезать яблоню для хорошего урожая
Сергей Халимоненко, младший научный сотрудник отдела технологии и плодоводства РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:
Сегодня мы поговорим о самой распространенной плодовой культуре нашей страны – яблоне. Чтобы получать хорошие и стабильные урожаи ежегодно, следует производить обрезку плодоносивших ветвей.
Допустим, вот эта вот ветвь дала нам несколько хороших и стабильных урожаев и чтобы не вырезать эту ветвь полностью, мы срезаем ее на перевод. Что значит на перевод? Это когда срезается большая часть ветви и остается один боковой однолетний побег. Каждый срез следует обработать садовым варом либо садовой краской. Это будет препятствовать развитию болезней. Как и на других плодовых культурах, следует удалять однолетний прирост, который расположен вертикально или направлен во внутрь кроны.
Длинные боковые ветви следует приподнять, чтобы при урожае будущего года ветвь не нагнулась вниз.
Также для того, чтобы дерево росло правильно вверх, следует оставлять один лидирующий побег.
Для получения более крупных урожаев и плодов, обрезку следует производить ежегодно.