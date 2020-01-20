Как правильно обрезать яблоню для хорошего урожая

Допустим, вот эта вот ветвь дала нам несколько хороших и стабильных урожаев и чтобы не вырезать эту ветвь полностью, мы срезаем ее на перевод. Что значит на перевод? Это когда срезается большая часть ветви и остается один боковой однолетний побег. Каждый срез следует обработать садовым варом либо садовой краской. Это будет препятствовать развитию болезней. Как и на других плодовых культурах, следует удалять однолетний прирост, который расположен вертикально или направлен во внутрь кроны.