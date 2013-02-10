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В Бельгии 12-летний мальчик беспрепятственно пробрался в самолет и в одиночку улетел в Испанию

10 февраля 2013 12:24
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Новости Бельгии. Нешуточный переполох в аэропорту Бельгии строил школьник. Подросток беспрепятственно пробрался в самолет и в одиночку улетел в Испанию. Позже на беглеца спокойно гуляющего по взлетно-посадочной полосе обратил внимание полицейский.

Сейчас службы безопасности выясняют, каким образом 12-летний мальчик сумел обмануть все процедуры контроля, которые предшествуют посадке в самолет.

Сотрудники, обслуживающие рейс, временно отстранены от работы. Подростка вернули родителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Самолет # Дети

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