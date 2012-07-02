Как защитить здоровье своего ребенка от вредного воздействия прямых солнечных лучей

Яркое летнее солнце – явление, которому рады все. У него и вправду масса положительных свойств.

Ольга Шереметьева, заведующая отделением детской поликлиники:

Во-первых, под воздействием солнечных ванн улучшается настроение, вырабатываются гормон радости и удовольствия серотонин. Солнышко помогает нормализовать деятельность нервной системы, сердечно-сосудистой системы, в умеренных дозах помогает выработке витамина Д.

Но побочных эффектов от чрезмерного увлечения солнечными ваннами гораздо больше. Начиная от ожогов на коже и заканчивая сбоями в работе иммунной системы. Из-за чего после отдыха на юге дети могут начать болеть еще чаще, чем до поездки.

Поэтому, какими бы ласкающими не казались вам лучи летнего солнца, помните, что общение ребенка с ним должно быть строго дозированным. Забудьте о шоколадном загаре. Он не имеет ничего общего с понятием «здоровый».

Ольга Шереметьева, заведующая отделением детской поликлиники:

Такого понятия как «здоровый загар» в природе в принципе не существует. Надо помнить, что загар – это защитная реакция человека на воздействие ультрафиолетовых лучей.

Не оставляйте дошколят под палящим солнцем более, чем на 20 минут в день. Малыши до года и вовсе не должны находиться под воздействием прямых солнечных лучей – им лучше оставаться в тени деревьев или под навесом.

Идеальные часы для прогулок – с 8 до 11 утра и после 5 вечера. Промежуток между этим временем лучше провести дома или под защитой тени, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Шереметьева, заведующая отделением детской поликлиники:

В это время солнце наиболее активно, и выше риск и перегревания, и солнечного удара, и негативного воздействия солнечной радиации на организм ребенка.

Но даже в безопасное время суток нахождение детей под солнцем подразумевает не лежание на пляжном песке, а игры под открытым небом, на площадке, где непременно имеются теневые участки. При этом никогда не забывайте о легком головном уборе для малыша и соответствующей одежде.

Ольга Шереметьева, заведующая отделением детской поликлиники:

Это рубашечка, штанишки. Рубашка желательно с длинными рукавами. Ее ненадолго можно снять, потом опять надеть на ребенка. Тона одежды – лучше светлые, материалы – натуральные.

Если мы ведем речь об отдыхе на море и особенно если родители для отдыха выбирают климатическую полосу, не характерную для Республики Беларусь (Турцию, Египет), то обязательно надо взять с собой средство защиты от солнца. Причем для ребенка степень защиты должна быть максимальной. Это 50.

Кроме того, есть множество противопоказаний даже для минимального пребывания под прямыми солнечными лучами. Так что, прежде чем отправляться с малышом в солнечные края, не пренебрегайте визитом к педиатру.