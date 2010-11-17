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Водителей в Гродненской области будут активно лишать прав за непропуск пешеходов на переходах

17 ноября 2010 15:27
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Записаться в «безлошадные» можно будет на целых два года! Насколько это законно?

Олег Дук, старший инспектор УГАИ УВД облисполкома:
Такая мера, как лишение прав, практиковалась и ранее, но применялась куда реже. Теперь же, в свете участившихся наездов на пешеходов именно на переходах, принято решение наказывать нарушителей жестче.

Итак, за создание аварийной обстановки на пешеходном переходе, а под это определение можно подвести любой непропуск пешехода (человек на «зебре», например, изменил направление движения, остановился либо, наоборот, ускорился для собственной безопасности), водитель в любом случае получит штраф от 10 до 20 базовых величин. Особо отличившиеся смогут побывать в шкуре пешехода в течение 2 лет. В качестве доказательств будут широко использоваться и средства фото- и видеофиксации, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Гродненскую правду».

# авто # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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