В Слуцке к концу 2012 построят СТО

Новости Беларуси. Масштабный инвестиционный проект реализуют в Слуцке. В городе до конца года появится новая станция технического обслуживания с автомойкой. Комплекс будет состоять из пяти блоков. Владельцы автомобилей смогут отдохнуть в кафе с выходом в Интернет. Автолюбители крупного райцентра подобного комплекса ждали давно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Коломиец, директор станции технического обслуживания:

В этом районе несколько гаражных кооперативов, технический осмотр рядом, авторынок рядом. Это вид услуг будет востребован. Ценовая политика здесь тоже будет играть роль, цены должны быть ниже, потому что в Слуцке цены на мойку выше, чем в Минске из-за того, что большой спрос. Чем больше моек – тем ниже цены.