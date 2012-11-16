Прямой эфир

В Слуцке к концу 2012 построят СТО

16 ноября 2012 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Масштабный инвестиционный проект реализуют в Слуцке. В городе до конца года появится новая станция технического обслуживания с автомойкой. Комплекс будет состоять из пяти блоков. Владельцы автомобилей смогут отдохнуть в кафе с выходом в Интернет. Автолюбители крупного райцентра подобного комплекса ждали давно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Коломиец, директор станции технического обслуживания:
В этом районе несколько гаражных кооперативов, технический осмотр рядом, авторынок рядом. Это вид услуг будет востребован. Ценовая политика здесь тоже будет играть роль, цены должны быть ниже, потому что в Слуцке цены на мойку выше, чем в Минске из-за того, что большой спрос. Чем больше моек – тем ниже цены.

# Государственная политика в сфере инвестиций # авто

Другие новости рубрики

Все новости
15 ноября 2012 18:05

«Мерседес» врезался в автобус на проспекте Жукова в Минске. При ударе водитель иномарки зубами сломал руль

15 ноября 2012 13:56

2 молодых водителя не поделили перекресток дороги Минск – Дзержинск и оказались в кювете

15 ноября 2012 07:21

Кто виноват в гибели школьника под колесами Porshe Cayenne в Минске?