В Малоритском районе пьяный школьник на «Жигулях» протаранил бетонный забор

Новости Беларуси. В деревне Луково Малоритского района подросток на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в бетонный забор. «Жигули» снесли пять пролётов ограждения и перевернулись на бок.

С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ссадины и порезы области лица и головы» школьник оказался в реанимации.

Как сообщает AUTO.TUT.BY, по внешним признакам (поведению, характерному запаху) инспекторы определили, что подросток находится в нетрезвом состоянии.

Наталья Сахарчук, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Брестского облисполкома:

Несовершеннолетний был в гостях у двоюродного брата. Выйдя во двор, он увидел «Жигули» своего родственника с ключами в замке зажигания и отправился «покататься». В результате ДТП подросток был госпитализирован в реанимацию с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ссадины и ушибы», однако юноша родился в рубашке – после обследования он был отпущен домой.

В последнее время на белорусских дорогах участились происшествия по вине пьяных подростков. Так, неделю назад школьница, будучи в нетрезвом состоянии, устроила массовое ДТП в Гродно. Из 8 автомобилей, в которые врезалась «бесправница», 7 подлежат ремонту. Девушка, приняв, очевидно для храбрости, несколько литров пива, решила научиться водить автомобиль. Содержание алкоголя в организме школьницы в пять раз превысило допустимую норму.