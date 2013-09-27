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Страшная авария во Владимирской области. В огне заживо сгорели 7 человек

27 сентября 2013 10:17
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Новости России. Страшная авария на трассе «Волга» около города Вязники Владимирской области. КамАЗ, гружённый дизельным топливом, вылетел на встречную полосу и протаранил пассажирский микроавтобус. От удара он загорелся.

В салоне микроавтобуса находились семь человек: шесть пассажиров и водитель. Все они скончались на месте. Их тела обгорели так, что невозможно установить личности погибших.

38-летний водитель КамАЗа и пассажир грузового авто получили незначительные травмы. По информации инспекторов, этой аварии предшествовало другое ДТП.

Пресс-служба областного УВД:
Насколько нам известно, перед этим на участке 300-й километр трассы М 7 уже было небольшое ДТП. Инспектор ГИБДД составлял протокол, большинство машин спокойно объезжали место аварии. Однако водитель военного грузовика по какой-то причине не сразу увидел, что впереди оцепленный участок. Он стал срочно выруливать, выехал на встречную полосу и врезался в «Соболь».

# авто # Авария в России

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