Под Лидой бесправник съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель погиб

Новости Беларуси. ДТП произошло недалеко от деревни Белица Лидского района. 45-летний мужчина, управляя автомобилем Daihatsu, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево.

От полученных травм водитель скончался на месте. По данным УГАИ МВД, погибший водитель не имел прав – никогда их не получал.

50-летний пассажир Daihatsu находится в реанимации. Выбраться из покореженного автомобиля ему помогли проезжавшие водители.



Водители, не имеющие права управления транспортным средством, нередко становятся виновниками ДТП на белорусских дорогах. Так, в Быховском районе 24-летний бесправник устроил ДТП. 5-летняя девочка погибла. Ее отца, 33-летнего мужчину, с переломами обоих бедер, коленного сустава и предплечья доставили в реанимацию.

Ещё одна авария по вине бесправника произошла под Логойском на трассе Минск – Витебск прошлой зимой. Мужчина не учел погодные условия, авто занесло в кювет. В этой аварии не повезло пассажиру: 42-летнего мужчину доставили в больницу (смотрите видео).

ГАИ настоятельно рекомендует водителям в жаркую погоду по возможности не совершать дальних, утомительных поездок. При необходимости сесть за руль, планировать поездки в утренние и вечерние часы. Брать с собой прохладительные напитки и в обязательном порядке – аптечку.