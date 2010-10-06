На белорусских дорогах под камуфляжным прикрытием заработали камеры ГАИ

В сентябре глава государства подписал указ, который позволяет штрафовать автовладельцев за превышение скорости, если оно зафиксировано спецприборами фото- и видеофиксации. Причем, останавливать автомобиль непосредственно после отснятого нарушения сотрудникам ГАИ теперь вовсе не обязательно.

Она, похоже, еще не знает, что ее, как звезду, снимают сразу с двух камер. Правда, инспектор ГАИ подобрал не самый удачный для Анны Дмитриевны ракурс.

То, что за глаза называют треногой, в глаза, естественно, совсем не бросается. Камера, которая и фиксирует фотофиниш нарушителей примерно в километре от машины ГАИ, работает буквально под прикрытием — камуфляжным.

Обмануть эту систему фактически невозможно. Время, в которое зафиксировано нарушение, высвечивается вплоть до доли секунды.

Сергей Сподабаев, госавтоинспектор отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска:

Чтобы не создавать аварийные ситуации, учитывая плотность потока и интенсивность движения, не стали преследовать водителя мотоцикла. Однако, у нас остался регистрационный номер указанного транспортного средства, поэтому мы установим, кто управлял, и привлечем водителя к ответственности.

Отныне, чтобы исключить и такие ситуации, сотруднику ГАИ достаточно будет лишь зафиксировать нарушение с помощью камеры фото- и видеофиксации. Проще говоря, выбегать на дорогу с жезлом будет вовсе не обязательно. А владелец авто узнает, что и когда нарушил, уже постфактум.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

По базе будет выявлено, кому принадлежит автомобиль, в трехдневный срок заказным письмом будет отправляться постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа.

Если же в момент фиксации нарушения за рулем находился не владелец машины, постановление можно опротестовать, и штраф придется платить человеку, который управлял автомобилем. В остальном, разногласий с техникой, по уверению самих автоинспекторов, быть не может. Если, конечно, водители не прислушиваются к высшим силам.

Руслан Фурс, командир взвода ДПС отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска:

На мониторе и фотография, и скорость, время, дата, госномер автомобиля, цвет.

Дмитрий говорит, опаздывал на учебу, потому и превысил. Кстати, на этом участке дороги нарушение фиксируется даже не с 70, а минимум с 74 километров в час. Понятно, что где-то нужно маневрировать и немного поддать газу. Но вот один скоростной перевес зафиксировала лишь наша камера. Работники зеленого хозяйства с непривычки расчистили высокотехничный куст с явным превышением.

Ольга Бакланова, Андрей Сержантов. Телекомпания «СТВ».