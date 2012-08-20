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Мотоциклист сбил кабана под Минском и погиб

20 августа 2012 15:01
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Новости Беларуси. Мотоциклист в Столбцовском районе наехал на дикого кабана и погиб. ДТП произошло на брестской трассе вблизи села Залужье. Руководил байком 21-летний житель Пинского района. Мотоциклист имел права и находился в мотошлеме, однако удар был настолько сильным, что защита не спасла молодому человеку жизнь, сообщает пресс-служба УГАИ МВД.

В это же время в соседней деревне Залужье, 27-летний водитель, не имея прав, превысил скорость. Авто съехало в кювет и опрокинулось. Водитель погиб на месте.

Согласно статистике, прошедшие выходные в Минской области были одними из самых аварийных. В области произошло 16 крупных ДТП, 5 человек погибли. 3 аварии совершили водители в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

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