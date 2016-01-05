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Минская кольцевая дорога станет интеллектуальной: новая технология уже внедряется на объездной магистрали

05 января 2016 18:19
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Новости Беларуси. Минская кольцевая дорога станет интеллектуальной. На объездной магистрали уже внедряется умная транспортная система. Инспекторы ГАИ убеждены: новая технология поможет снизить аварийность.

У столичной Госавтоинспекции большие планы по обеспечению безопасности всех участников дорожного движения. Так, по Минску дополнительно будут установлены еще полсотни светофоров. Одна из главных задач — сделать максимально безопасным путь самых маленьких минчан от дома к школе и обратно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Дорожное движение # авто # Андрей Зырянов

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