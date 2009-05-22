Микровэн Nissan Cube. Что-то искренне личное

В далеком детстве все мы любили рисовать и лепить машинки. Конечно, были среди нас и одаренные дети, но вспомните: у большинства на бумаге выходило что-то квадратное, а в пластилине – кубическое.

Первое поколение “кубика” появилось в Японии в 1998 году. Компактные размеры, вместительный салон – машинка сразу стала местным хитом. Автомобильчик давно ждали и в Старом Свете – японский “кубик” даже называли самой ожидаемой машиной 2009 года. Наконец-то дождались!

Весной 2009 европейцам показали третье поколение Cube. Любопытно, что автомобильчик остался стопроцентно японским с характерными родовыми признаками. Квадратные формы, высокая крыша, расставленные по углам кузова колеса. Разве что грани “кубика” слегка притерлись, машинка стала более зализанной, а бамперы неестественно выпятились, поэтому передок напоминает бульдожью мордашку. Именно поэтому ежедневная улыбка водителю гарантирована.

Однако настоящая “фишка” яркого и оригинального экстерьера Cube – его асимметричность, что само по себе является диковинкой в автомобильном дизайне. Если сравнить вид автомобиля с левой стороны, он будет разительно отличаться от вида правого бока! Особенно эффектно смотрится остекление с “прозрачной” задней стойкой. Такая революционная асимметрия кузова – одна из самых привлекательных черт в этом автомобиле.

К этому стоит добавить просторный и очень светлый благодаря большой площади остекления салон. Конечно, у “Автопанорамы” пока не было возможности “пощупать” его как следует, но выглядит он необыкновенно свежо и аппетитно. Организация интерьера Cube подчиняется простой по своему содержанию концепции японских малолитражек: быть таким же уютным и комфортным для водителя и пассажиров как родной дом. Cube даже так и прозвали: “домик на колесах”.

Общая длина Cube – чуть меньше 4 м. Но скромные габариты еще не означают скромных способностей. В Европе “кубик” будет предлагаться с весьма серьезными моторами: 106-сильным дизельным двигателем объемом 1,5 л и 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 110 л.с.

Похоже, у конструкторов Nissan снова получился почти идеальный городской автомобиль: запоминающийся, вместительный, способный на многое. И, что самое главное, его невозможно спутать ни с какой другой машиной!

Поэтому мы нисколько не сомневаемся, что внешность “параллелепипеда” с “бульдожьей” мордочкой станет главным козырем. С таким индивидуальным дизайном “кубику” простят любые недостатки.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY