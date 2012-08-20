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МАЗ задавил сотрудника «Зеленстроя» в Минске

20 августа 2012 19:01
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Новости Беларуси. Сотрудник «Зеленстроя» погиб под колесами МАЗа. Авария произошла во дворе на улице Голубева. Грузовик подвозил грунт к месту земляных работ. Водитель двигался задним ходом, не увидел в зеркалах помех и наехал на мужчину на газоне. Рабочий «Зеленстроя» скончался на месте, причины и обстоятельства ЧП выясняются следствием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Денис Минько, инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ Московского района:
Автомобиль МАЗ совершал разворот на зелёную зону. Погибший пошёл к нему что-то спросить, а потом отошёл от машины. Водитель не заметил, в какую сторону тот направился. Водитель посмотрел по зеркалам, не увидел, где находится человек и начал движение. Проехал метр-полтора, услышал крик и остановился.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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