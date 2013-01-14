Как ухаживать за своим автомобилем зимой, чтобы он не подводил вас в холода

В этом году нам посчастливилось увидеть настоящую снежную зиму. Вместе с тем низкие температуры, обильные снегопады и гололед доставляют немало хлопот автолюбителям.

Юлия Крепчук, юрист:

В морозные дни следует выходить на 20 минут пораньше, чтобы хорошо прогреть автомобиль.

Юлии повезло: машину она открыла легко. Однако так происходит далеко не всегда. Например, если вы пользуетесь замками, они могут сильно замерзнуть, поэтому лучше зимой иметь под рукой средства для разморозки замков.

Запуск двигателя зимой – еще одна непростая задача. Как же избежать непочетного звания «подснежника». То есть того, кто не смог завестись утром или заглох по дороге на работу.

Дмитрий Орешников, инженер-технолог:

В первую очередь необходимо снять аккумулятор и при возможности обратиться в сервис, где вам его смогут продиагностировать. Если аккумулятор исправен, причина может быть в другом: либо в топливе, либо в свечах зажигания (для бензиновых автомобилей), либо свечах накала (для дизельных). Если свечи изношены, давно проводилось техническое обслуживание, то свечи необходимо к зиме заменить. Периодичность замены – около 40 тысяч км пробега.

Надеемся вы не забыли «обуть» ваш автомобиль в зимнюю резину. А также проверить техническое состояния машины на СТО: оценить глубину протектора, износ тормозных колодок, состояние тормозных дисков и герметичность тормозной системы. И, конечно, в холодный период года нужно пользоваться зимним топливом.

Юлия Крепчук, юрист:

Пока автомобиль греется, включаем электроподогрев стекла и сидений.

Перед началом движения следует хорошенько прогреть автомобиль, даже современный с инжекторным мотором. Это делается не только для двигателя, но и для прогрева жидкостей, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Юлия Крепчук, юрист:

Нужно очистить автомобиль от снега. Следует обязательно убирать снег с крыши, чтобы во время движения он не сполз на лобовое стекло и не закрыл обзор.

При очистке от снега нужно уделять внимание всей машине. Убирайте иней только пластиковыми деталями специальных скребков. Ни в коем случае не используйте металлические части или другие предметы из металла.

Чтобы аккуратно очистить стекла машины, лучше всего используйте резиновые скребки. Ускорить процесс очистки помогает включенный электрообогрев, дополнительно можно применить различного рода размораживатели.

Юлия Крепчук, юрист:

Зимой дорога не очень хорошая, поэтому придется часто чистить стекла. Осталось залить жидкость стеклоомывателя.

Игорь Ходоренко, специалист по сервису:

Зачастую в зимний период автолюбители сталкиваются с такой проблемой, что жидкость в бачке стеклоомывателя замерзла. Какие действия в этом случае следует предпринять? По возможности надо определить машину в теплое место, чтобы она отстоялась. Еще можно погреть феном бачок, все магистрали, подводящие трубки, в районе форсунок. Когда это отмерзнет, залить нормальную жидкость, которая рекомендована на соответствующий мороз.

Зимой световое время суток небольшое, поэтому приходится больше ездить с включенными фарами. Не забывайте периодически проверять их техническое состояние, настраивать их и обязательно очищать от снега и грязи.

Юлия Крепчук, юрист:

После сильных снегопадов вам может понадобиться лопата для откапывания колес. Поэтому лучше всегда иметь ее под рукой.

В сильные морозы лучше, чтобы слишком больших промежутков между поездками не было. Даже в выходные будет полезно хотя бы просто прогреть двигатель, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Выбирайте место стоянки поближе к дому и постарайтесь не оставляйте автомобиль одиноко стоящим. Рядом с крупногабаритными «соседями» ему будет несколько «теплее».

Помните: некоторое время после начала движения необходимо ехать не очень быстро и избегать резких действий с педалями. Строго соблюдайте скоростные режимы зимой. Это залог вашей безопасности.