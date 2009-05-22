Горячие весенние премьеры на стенде Abarth

Идеальных вещей, как известно, на свете не бывает – в том числе и автомобилей. Но стремиться к идеалу для многих водителей – вопрос жизни и смерти. Иначе для чего в этом мире существует автотюнинг?

Ателье Irmscher из Германии долгие годы занимается доводкой автомобилей Opel, поэтому неудивительно, что новейшее творение немецких конструкторов – Insignia – подверглась оперативному “вмешательству”.

Новинку укомплектовали стильным кузовным обвесом – это мускулистые боковые пороги, эффектный спойлер на крышке багажника, задний диффузор с парой сдвоенных хромированных патрубков и, разумеется, заниженный на 20 мм дорожный просвет.

Однако мало кто знает, что кроме Opel, немцы в последнее время активно занялись тюнингом машин Peugeot и Chevrolet.

Так, французский кроссовер 4007 (4 тысячи семь) украсили подножками из нержавеющей стали, новой выхлопной системой и 20-дюймовым “литьем”. Салон отделан красной кожей, которая превосходно гармонирует с черным цветом кузова.

Этой весной Irmscher навел марафет на еще один модный SUV – Chevrolet Captiva (КаптИва). Впереди появилась хромированная дуга, которая не только стильно смотрится на этом автомобиле, но и служит неплохим “амортизатором” при столкновении.

Горячие весенние премьеры обнаружились на стенде Abarth – придворного тюнера Fiat. Знакомьтесь, Grande Punto SuperSport со 180-сильным агрегатом под капотом. Новинка получила отполированный до блеска кузов, кожаные “ковши” и DVD-навигацию в салон. В общем, очень быстро и очень круто.

Неподалеку красовались еще две “зажигалки”. Это дорожный хэтчбек 500 Abarth Esseesse (рабяты сами не знают, как читать. Главное, чтоб какой-нибудь эсЭс не получился), под капотом которого своего часа ждет табун из 160 ”лошадок” и гоночный Assetto Corse (аззЭтто кОрсэ ) с турбомотором объемом 1,4-литра мощностью 200 л.с.

Так что сомневаться не приходиться: злобные “малыши” от Abarth в состоянии дать фору иному Mercedesу, а то, глядишь, и Ferrari!

Желающим обзавестись нестандартным BMW, лучше всего обратиться к трудягам из Alpina. Этой весной немцы преподнесли настоящий сюрприз.

Они решили вернуться “к истокам”, напомнив всем, с чего начинался путь Alpina. А начинался он, если кто не помнит, с автоспорта почти сорок лет назад. Поэтому и увидел свет настоящий гоночный автомобиль B6 GT3, который Alpina всерьез намеревается вывести на гоночные трассы. И не просто вывести, а показать Ferrari и Aston Martin где раки зимуют. Да и землякам из Porsche заодно, чтобы не слишком задирали нос. Арсенал позволяет: взяв за основу купе шестой серии, инженеры выбросили из машины все “ненужное” и поколдовали над “восьмеркой” объемом 4,4-литра, которая выдает 523 л.с.

Тем, кто далек от гонок, Alpina предлагает вполне “мирный” и роскошный седан B7 Bi-Turbo на базе “семерки”. Впрочем, и на нем при необходимости можно зажечь – ведь под капотом горячий табун из 507 “лошадей”, способных разогнать тяжеленную машину до 280 км/ч.

Ну как тут не воскликнуть: так вкусно, что хочется еще – и перца побольше!

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY