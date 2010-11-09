Эксперимент ГАИ: минские водители скорее нарушат правила, чем поедут в объезд

Сознательность столичных авто-владельцев сотрудники ГАИ проверили на Старовиленском тракте в районе пересечения с улицей Рылеева. Установили на дороге знак «Въезд запрещен», а рядом —«Движение направо».

Анастасия Цыбина, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД:

В среднем из десяти проезжающих автомобилей лишь два поворачивали в указанном направлении. Остальные объезжали «кирпич» слева по трамвайным путям. Было подмечено: стоило одному водителю уйти влево от знака, как тут же следом за нарушителем следовали другие. Автомобилисты соблюдали требования дорожных знаков лишь тогда, когда на дороге появлялся госавтоинспектор.

К слову, объезд закрытого для движения участка через частный сектор занимал всего несколько минут, сообщает ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».