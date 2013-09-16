Чтобы разгрузить пассажиропоток, в Минске пустили два новых автобусных маршрута

Новости Беларуси. Нововведения на столичных дорогах. 16 сентября во Фрунзенском районе Минска заработали два новых автобусных маршрута.

Чтобы разгрузить пассажиропоток в самое напряженное время в районах Каменная горка и Домбровка, добавили 54 и 128 автобусы.

Дополнительный транспорт будет ходить по будням в утренние часы пик. 54 автобус следует от дорожной станции «Кунцевщина» до станции метро «Спортивная» по улицам Матусевича, Жудро, Притыцкого. 128 доставляет пассажиров от «Каменной горки-4» до станции метро «Каменная горка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.