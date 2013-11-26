Цены на маршрутки пока не регулируются, в Могилеве из-за этого разгорается конфликт между алчными и неалчными водителями маршруток

Новости Беларуси. Нешуточный конфликт разгорается между водителями маршруток в Могилеве. Проблема в стоимости проезда. На одних маршрутках билетик стоит 5 тысяч, на других с недавних пор 7 тысяч! Владельцы и водители микроавтобусов разделились на два лагеря. Более алчные оказывают на своих коллег нешуточное давление. А «крайние» в этой ситуации пассажиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валери Рыжков за баранкой своего железного коня уже не первый год. На его маршрутке красуется ценник в 5 тысяч. Но таких, как он, с каждым днем становится все меньше. Раньше, возмущается водитель, стоимость проезда могли изменить только на общем собрании, теперь же… кому как вздумается.

Валерий Рыжков, водитель маршрутного такси:

Все вышли и дружно поехали менять бирки и на утро все машины выехали по 5 тысяч, вот это было цивилизованно. Не так как сейчас спонтанно.

Виктор Половиков, водитель маршрутного такси:

7 тысяч у нас. Насколько оправдано? Не знаю. Все равно поднимать надо. Топливо поднимается. Недовольные тоже люди есть, по-разному, привыкнут, куда денутся.

Нешуточные страсти по поводу подорожания проезда кипят вот уже вторую неделю. Водители маршрутных такси никак не могут договориться о цене за проезд.

Виктор Марченко, водитель маршрутного такси:

Фирма сами ставят свою цену. Они вздумали и поставили. Если я работаю сам на себя, меня устраивает и 5 тысяч.

Из 500 маршруток в Могилеве ценник до 7 тысяч подняли всего 20 машин. Но цена вопроса не в количестве авто. Работают эти маршрутки на направлениях, где слабо ходит общественный транспорт. А потому хоть цена за билетик и кусается, но от пассажиров буквально отбоя нет.

Василий Чёрный, председатель Могилевской городской организации защиты прав потребителей:

Это давление на потребителей. Есть такие направления, где слабо ходят автобусы и в этих направлениях пассажиры вынуждены ездить на маршрутках за 7 тысяч. У них нет другого выхода.

Стоимость проезда с потолка не берется, объяснили нам в профсоюзе предпринимателей. В себестоимость талончика закладываются определенные затраты.

Сергей Яськов, председатель Могилевского обкома профсоюза «Садружнасць»:

Это стоимость топлива, техобслуживание и ремонт авто, налоги – это основные статьи затрат, и зарплата. Стоимость топлива не менялось, изменение курса невысокое, конечно, скачек до 7 тысяч есть вопрос.

Но перевозчики, устроившие весь сыр-бор, утверждают: никаких правонарушений с их стороны нет. Ведь цены за проезд на маршрутных такси сейчас не регулируются. Каждый перевозчик вправе назначить удобную для себя стоимость.