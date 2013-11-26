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Авария в Минске. Водитель троллейбуса протаранил припаркованные машины на Ванеева

26 ноября 2013 18:35
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Новости Минска. Утомленный солнцем. Водитель троллейбуса одним ударом подвинул припаркованные машины. Произошло ДТП днем на улице Ванеева.

Троллейбус едва успел отъехать от остановки как, по словам водителя, произошло непредвиденное: мужчину ослепило солнце. От яркой вспышки он потерял контроль над ситуацией. В следующие секунды городской экспресс врезался в грузовик, оставленный у обочины, а тот, по инерции, в минивэн. Никто из пассажиров не пострадал,  вот машинам предстоит пройти восстановительный период, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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