Авария в Минске. Водитель троллейбуса протаранил припаркованные машины на Ванеева

Новости Минска. Утомленный солнцем. Водитель троллейбуса одним ударом подвинул припаркованные машины. Произошло ДТП днем на улице Ванеева.

Троллейбус едва успел отъехать от остановки как, по словам водителя, произошло непредвиденное: мужчину ослепило солнце. От яркой вспышки он потерял контроль над ситуацией. В следующие секунды городской экспресс врезался в грузовик, оставленный у обочины, а тот, по инерции, в минивэн. Никто из пассажиров не пострадал, вот машинам предстоит пройти восстановительный период, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.