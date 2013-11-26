Более 100 аварий произошло в Беларуси за последние сутки из-за снегопада и гололедицы

Новости Беларуси. Настоящая зима пришла в Беларусь. Причем, в некоторых районах не только стремительно, но и с размахом. Так, в Витебске выпал 10-сантиметровый слой снега. Из-за сильного ветра сотни населенных пунктов остались без электричества. Сложная ситуация и на дорогах: ночная снежная каша уже днем превратилась в опасную наледь. В итоге десятки аварий. А вот водители, которые не успели «переобуть» машины уже с самого утра выстроились в многочасовые очереди на шиномонтаж.

Водители:

Вчера по трассе ехала вечером, так было очень страшно. Скользко очень. И аварии были. Сегодня с самого утра это первая забота.

Переобувать машину надо. Это безопасность для себя, для семьи, для пешеходов, для водителей.

А тем временем, синоптики обещают, что в ближайшие дни зима будет только укреплять свои позиции. Ожидаются заморозки, а вместе с ними и гололедица. Сохранится и сильный северный ветер, временами его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Татьяна Харлинская, начальник пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Во многих странах мира за неиспользование зимних шин в это время года — штраф. У нас пока такой практики нет. Переход на зимние шины носит рекомендательный характер. Хотя водители должны понимать, что это не только их личная безопасность, но и безопасность других участников движения. Поэтому вопросов — переходить или не переходить, у водителей вообще не должно появляться.