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Авария в Минске: Водитель мотоцикла проломил стекло и влетел в салон авто

08 июня 2015 18:33
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Новости Беларуси. Приятная встреча едва не обернулась трагедией. На Партизанском проспекте мотоциклист на всей скорости врезался в автомобиль. Удар был такой силы, что водитель двухколесного, разбив заднее стекло, оказался в салоне иномарки.

Пострадавшего доставили в больницу с множественными переломами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По словам очевидцев, перед столкновением мужчина повернулся, чтобы поприветствовать знакомого байкера, ехавшего ему навстречу.

Точные обстоятельства аварии сейчас выясняются.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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