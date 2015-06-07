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Жабинковский район: 25-летняя женщина на «Ауди» врезалась в дерево, понадобилась помощь спасателей

07 июня 2015 15:56
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Новости Беларуси. Девушка-водитель не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом. В момент происшествия в салоне «Ауди» находились двое взрослых и ребенок.



Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:
В момент ДТП в автомобиле находилось двое взрослых и ребенок. До прибытия подразделений МЧС пассажир и ребенок покинули автомобиль самостоятельно. Работники МЧС при помощи гидравлического оборудования «Holmatro» из автомобиля деблокировали водителя (женщину 1990 г.р.), с предварительным диагнозом: «обширная политравма, перелом левой нижней конечности» пострадавшая госпитализирована в УЗ «Жабинковская ЦРБ».

Жабинковский район: 25-летняя женщина на «Ауди» врезалась в дерево, понадобилась помощь спасателей -1

Обстоятельства этого ДТП предстоит установить.

Несколько дней назад на Минской кольцевой фура столкнулась с грузовиком рабочих. Также понадобилась помощь спасателей. Водителя фуры из покореженного салона освободили работники МЧС. Мужчина с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма легкой степени, ушиб грудной клетки, открытый перелом обеих ног» доставлен в больницу скорой помощи. Подробности вы узнаете из видео.

# авто # Авария в Брестской области # Фотофакт

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