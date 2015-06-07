Жабинковский район: 25-летняя женщина на «Ауди» врезалась в дерево, понадобилась помощь спасателей

Новости Беларуси. Девушка-водитель не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом. В момент происшествия в салоне «Ауди» находились двое взрослых и ребенок.







Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:

В момент ДТП в автомобиле находилось двое взрослых и ребенок. До прибытия подразделений МЧС пассажир и ребенок покинули автомобиль самостоятельно. Работники МЧС при помощи гидравлического оборудования «Holmatro» из автомобиля деблокировали водителя (женщину 1990 г.р.), с предварительным диагнозом: «обширная политравма, перелом левой нижней конечности» пострадавшая госпитализирована в УЗ «Жабинковская ЦРБ».