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Авария на МКАД: фура ночью столкнулась с грузовиком рабочих

03 июня 2015 09:08
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Новости Беларуси. Водителя фуры из покореженного салона освободили работники МЧС. Мужчина с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма легкой степени, ушиб грудной клетки, открытый перелом обеих ног» доставлен в больницу скорой помощи.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:
3 июня в 00-50 минским спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на внутреннем кольце 47-го километра МКАД. Произошло столкновение тягача «МАN-TGA-18440», с грузовым автомобилем прикрытия дорожных рабочих «МАЗ-551605». Также, чтобы исключить возгорание, спасатели смыли топливо с проезжей части.

Ремонтные работы с неожиданным исходом. В апреле серьёзная авария на несколько часов парализовала движение на Минской кольцевой. Пробка растянулась от проспекта Победителей до улицы Притыцкого.

Микроавтобус на полном ходу врезался в машину дорожных служб. От удара иномарку буквально смяло, а водителя зажало приборной панелью. Подробности – на видео.

# Авария в Минске # авто # Фотофакт

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