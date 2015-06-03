Авария на МКАД: фура ночью столкнулась с грузовиком рабочих

Новости Беларуси. Водителя фуры из покореженного салона освободили работники МЧС. Мужчина с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма легкой степени, ушиб грудной клетки, открытый перелом обеих ног» доставлен в больницу скорой помощи.



Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

3 июня в 00-50 минским спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на внутреннем кольце 47-го километра МКАД. Произошло столкновение тягача «МАN-TGA-18440», с грузовым автомобилем прикрытия дорожных рабочих «МАЗ-551605». Также, чтобы исключить возгорание, спасатели смыли топливо с проезжей части.





Ремонтные работы с неожиданным исходом. В апреле серьёзная авария на несколько часов парализовала движение на Минской кольцевой. Пробка растянулась от проспекта Победителей до улицы Притыцкого.

Микроавтобус на полном ходу врезался в машину дорожных служб. От удара иномарку буквально смяло, а водителя зажало приборной панелью. Подробности – на видео.