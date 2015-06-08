Житковичский район: «бесправница» на BMW насмерть сбила 22-летнего парня и скрылась с места ДТП

Новости Беларуси. Трагедия произошла недалеко от деревни Воронино Житковичского района примерно в четыре часа утра.

По предварительной информации пресс-службы МВД, жительница агрогородка Ольшаны Пинского района, управляя BMW, сбила пешехода, необозначенного световозвращающими элементами. От полученных травм 22-летний молодой человек скончался.

Девушка бросила автомобиль и с места аварии скрылась, но вскоре была задержана.

Выяснилось, что девушка управляла транспортным средством без водительского удостоверения.



Минувшей весной авария в Несвижском районе едва не закончилась трагедией. Пьяный бесправник сбил двух маленьких детей в поселке Городея. 25-летний житель Могилевской области за рулем автомобиля выехал на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, оказался на тротуаре, где в тот момент шли родители с детьми. Кадры с места происшествия – на видео.