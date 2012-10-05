Авария в Минске. В результате столкновений двух иномарок светофор оказался на земле

Новости Беларуси. Из-за столкновения двух авто пострадал светофор. Авария произошла 5 октября на пересечении улицы Ванеева и Второго велосипедного переулка. Водитель «Ниссана» проигнорировал правила и попытался повернуть налево. Хотя на перекрестке установлен знак «движение только прямо».

Кроме того, нарушитель не пропустил автомобиль «Форд». В результате машины столкнулись, одна из них снесла светофор, сообщили в программе «Столичные подробности».

Андрей Сукало, инспектор ОГАИ РУВД Ленинского района:

Водитель «Форда» по улице Ванеева со стороны проспекта Рокоссовского двигался прямо. Водитель «Нисана» видел, что для него горит красный свет. Но дело в том, что на этом перекрестке фаза зеленого света с другой стороны больше. Не уступил дорогу водителю «Форда». Призошло столкновение.