Легковой автомобиль врезался в автобус с рабочими в Витебской области. Пострадали 12 человек

Уголовное дело возбуждено по факту аварии в Сенненском районе Витебской области. Об этом сообщили в Следственном комитете Республики. В настоящее время назначен ряд экспертиз и следственный эксперимент, которых позволит определить степень вины 22-летнего водителя, управлявшего легковым авто.

Авария произошла утром 3 октября на автодороге возле деревни Королевичи. Машина при обгоне врезалась в автобус, который перевозил рабочих. Оба транспортных средства перевернулись. Пострадали 12 человек. Трое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время четверо выписаны, 8 остаются на лечении. По-прежнему в реанимации один пациент. Его состояние стабильно тяжелое, сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.