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Легковой автомобиль врезался в автобус с рабочими в Витебской области. Пострадали 12 человек

05 октября 2012 15:22
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Уголовное дело возбуждено по факту аварии в Сенненском районе Витебской области. Об этом сообщили в Следственном комитете Республики. В настоящее время  назначен ряд экспертиз и следственный эксперимент, которых позволит определить степень вины 22-летнего водителя, управлявшего легковым авто.

Авария произошла утром 3 октября на автодороге возле деревни Королевичи. Машина  при обгоне врезалась в автобус, который перевозил рабочих. Оба транспортных средства перевернулись. Пострадали 12 человек. Трое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время четверо выписаны, 8 остаются на лечении. По-прежнему в реанимации один пациент. Его состояние стабильно тяжелое, сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Витебская область

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