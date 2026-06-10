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Верховные Суды Беларуси и России подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

10 июня 2026 07:47
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Судебные системы Беларуси и России переходят на единые стандарты правосудия. Сегодня, 10 июня, в Минске председатели Верховных Судов двух стран Андрей Швед и Игорь Краснов подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховные Суды Беларуси и России подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве-2

Благодаря документу рассмотрение дел станет максимально оперативным, а ключевой акцент будет сделан на цифровизации и внедрении искусственного интеллекта. Партнеры создадут совместные рабочие группы, будут обмениваться базами законодательства и проводить взаимные консультации. Фундаментом стало соглашение о порядке взаимного исполнения судебных решений между Беларусью и Россией, которое вступило в силу весной.

Теперь белорусы и россияне могут без бюрократических процедур и специального признания исполнять судебные акты по гражданским и уголовным делам на территории Союзного государства. Только за 2025 год суды двух стран обменялись более чем 12 тысячами различных правовых запросов и документов. 

# Беларусь-Россия # Верховный суд Республики Беларусь

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