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Сергеенко провел встречу с руководством Верховного Суда Беларуси

29 июня 2026 13:37
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Высший судебный орган Беларуси становится важнейшим источником аналитической составляющей. Это отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко на встрече с руководством Верховного Суда, в которой принимал участие депутатский корпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергеенко провел встречу с руководством Верховного Суда Беларуси-2

В центре внимания были вопросы совершенствования законодательства и ключевые векторы совместной работы. Так, за последние годы при активном двустороннем взаимодействии ветвей власти принят ряд документов, включая акты о судоустройстве и Кодекс гражданского судопроизводства. В нынешнем созыве депутатами внесены комплексные изменения в законодательство по вопросам уголовной, административной ответственности и гражданских правоотношений. Сейчас профильные парламентские комиссии прорабатывают вопрос о внесении изменений в Кодекс о браке и семье. 

# Игорь Сергеенко # Верховный суд Республики Беларусь

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