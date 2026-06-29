Сергеенко провел встречу с руководством Верховного Суда Беларуси

Высший судебный орган Беларуси становится важнейшим источником аналитической составляющей. Это отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко на встрече с руководством Верховного Суда, в которой принимал участие депутатский корпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания были вопросы совершенствования законодательства и ключевые векторы совместной работы. Так, за последние годы при активном двустороннем взаимодействии ветвей власти принят ряд документов, включая акты о судоустройстве и Кодекс гражданского судопроизводства. В нынешнем созыве депутатами внесены комплексные изменения в законодательство по вопросам уголовной, административной ответственности и гражданских правоотношений. Сейчас профильные парламентские комиссии прорабатывают вопрос о внесении изменений в Кодекс о браке и семье.